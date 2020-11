Handball-Bundesliga : Rhein-Neckar Löwen erobern Tabellenführung

Hamburg Die Rhein-Neckar Löwen haben mit einem 33:31 (18:15)-Sieg beim SC Magdeburg die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga erobert. Im Tabellenkeller gelang der HBW Balingen-Weilstetten ein Befreiungsschlag.

Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Martin Schwalb feierte mit dem 33:31 (18:15) beim SC Magdeburg den siebten Sieg in Serie und schob sich an Meister THW Kiel vorbei an die Spitze. Beste Werfer der Löwen waren Linksaußen Uwe Gensheimer (7/4) und Regisseur Andy Schmid (6).