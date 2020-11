Handball : Weiterer Coronafall in Nationalmannschaft – Liga sagt Topspiel ab

Hamburg In der deutschen Handball-Nationalmannschaft ist nach Torhüter Johannes Bitter ein weiterer Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das für den Mittwochabend angesetzte Liga-Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und MT Melsungen wurde deshalb abgesagt.

