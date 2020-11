Nach Länderspiel : Positiver Corona-Test bei Handball-Nationalspieler

Tallinn In der deutschen Handball-Nationalmannschaft gibt es nach dem Länderspiel in Tallinn gegen Estland einen positiven Coronavirus-Befund. Der positiv getestete Spieler weise derzeit keinerlei Symptome auf.

„Dies wurde auf Basis einer noch am Sonntagabend in Tallinn durchgeführten PCR-Testung am heutigen Montagmittag offenbar“, teilte der Deutsche Handballbund mit. Die deutsche Nationalmannschaft hatte am Sonntag in der EM-Qualifikation gegen Estland mit 35:23 gewonnen. Den Namen des Nationalspielers nannte der Verband nicht.