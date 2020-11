Nach desaströser ersten Halbzeit : DHB-Team quält sich bei Gislason-Debüt zum Sieg

Düsseldorf Die deutschen Handballer haben beim Debüt von Bundestrainer Alfred Gislason nur mit Mühe einen Sieg eingefahren. Die DHB-Auswahl gewann zum Auftakt der EM-Qualifikation nach desaströser ersten Halbzeit gegen Bosnien-Herzegowina mit 25:21.

"Wir waren überraschend nervös und hektisch im Angriff", sagte Gislason im ZDF: "Das war nicht der Auftritt, den ich mir gewünscht, aber einer, den ich befürchtet habe." Kapitän Uwe Gensheimer gab zu, in der Halbzeit "bedröppelt dagesessen" zu haben. "Auch Alfred war nicht so angetan", sagte der Mannheimer.

Der Kieler Hendrik Pekeler war mit fünf Treffern vor der Düsseldorfer Geisterkulisse der beste Werfer für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die in ihrem ersten Spiel seit Ende Januar vor allem im Angriff große Defizite aufzeigte. Debütant Juri Knorr, der erste DHB-Spieler aus den 2000ern, deutete in der Mitte zeitweise sein Potenzial an.