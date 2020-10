Corona-Chaos : Europapokal-Spiele von Löwen und Füchsen abgesagt

Ein Ball in der Hand eines Spielers. Foto: dpa/Robert Michael

Frankfurt Der internationale Handball bleibt vom Coronavirus weiterhin nicht verschont. Die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin können ihre nächsten Spiele in der European League nicht absolvieren.

Während die Mannheimer am kommenden Dienstag bei Grundfos Tatabanya KC in Ungarn hätten antreten sollen, wäre es für die Berliner in der kommenden Woche zu USAM Nimes Gard nach Frankreich gegangen. Bei beiden Gegner gibt es mehrere Coronafälle, weshalb die Partien verschoben wurden.