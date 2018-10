Füchse Berlin ziehen ins Finale der Klub-WM ein

Doha Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat wie im Vorjahr das Finale beim Super Globe erreicht und trifft erneut auf den spanischen Top-Klub FC Barcelona.

Der mit einer Wildcard ausgestattete EHF-Pokalsieger bezwang am Mittwoch im Halbfinale der inoffiziellen Klub-WM in Doha das katarische Gastgeberteam Al Sadd mit 26:20 (11:9). Ein kleines Zwischentief in der ersten Halbzeit überstanden die Füchse unbeschadet. Jacob Holm und Kapitän Hans Lindberg trafen mit jeweils sechs Toren am häufigsten für den Sieger der Jahre 2015 und 2016.