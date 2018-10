DHB-Pokal: Bergischen HC verliert Krimi gegen die Rhein-Neckar Löwen

Köln Die Rhein-Neckar Löwen haben sich mit einiger Mühe ins Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals gekämpft. Der Titelverteidiger gewann beim starken Erstliga-Aufsteiger Bergischer HC mit 32:29 (24:24, 13:11) nach Verlängerung.

Auch die TSV Hannover-Burgdorf steht in der Runde der letzten Acht. Der Vorjahresfinalist setzte sich vor allem dank einer starken zweiten Halbzeit gegen den TBV Lemgo mit 23:17 (11:11) durch. Die MT Melsungen gewann bei der HSG Wetzlar mit 28:20 (13:8). Schon im September hatten die Füchse Berlin, derzeit bei der Klub-WM in Doha im Einsatz, im Spiel bei GWD Minden (31:26) das erste Viertelfinalticket gebucht.

Am Mittwoch sind die weiteren Titelfavoriten im Einsatz. Im Duell des Bundesliga-Spitzenduos empfängt der noch ungeschlagene deutsche Meister SG Flensburg-Handewitt den SC Magdeburg. Rekordpokalsieger THW Kiel bekommt es zudem mit DHfK Leipzig zu tun, der VfL Gummersbach misst sich mit Frisch Auf Göppingen. Die DJK Rimpar Wölfe spielen zudem als einziger verbliebener Zweitligist im Wettbewerb gegen den HC Erlangen. Großes Ziel der Teams ist das Final Four in Hamburg am 6. und 7. April 2019.