Debatte um Überbelastung im Handball kocht hoch

Hamburg Der Handball-Zoff um die Überbelastung hat eine neue Stufe erreicht: Die vielen Spiele sind den Stars ein Dorn im Auge. Sie bringen eine Verkleinerung der Liga und eine längere Sommerpause ins Gespräch.

"Die Spieler sind unser höchstes Gut. Das gilt sowohl für die Vereine als auch für die Nationalmannschaft", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober am Mittwoch. Das Thema sei nicht neu und habe eine hohe Komplexität, da es eine Vielzahl an Anspruchsgruppen mit Verbänden, Vereinen und Spielern gibt.

"Ich sehe das größte Problem nicht unbedingt in der Zeit zwischen den Spielen, sondern eher in der Sommerpause", sagte Rückraumspieler Glandorf vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt der Welt. Drei Wochen Urlaub seien "viel zu wenig, um richtig zu regenerieren". Basketballprofis in den USA würden 80 bis 90 Spiele in der Saison machen, "aber die haben dann auch drei Monate Sommerpause."