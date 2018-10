Handball-Bundesliga: Füchse Berlin feiern sechsten Sieg in Folge

Handball-Bundesliga : Füchse schlagen Lemgo und bauen Erfolgsserie aus

Hans Lindberg bejubelt einen Treffer. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga ihre Erfolgsserie ausgebaut. Am Sonntag bezwangen sie den TBV Lemgo Lippe mit 29:23. Der fünfte Ligasieg in Folge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Füchse Berlin haben in der Handball Bundesliga (HBL) ihre Erfolgsserie ausgebaut und Selbstvertrauen für die Klub-WM ab Dienstag in Doha getankt. Die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic besiegte zu Hause den TBV Lemgo Lippe mit 29:23 (15:10) und hielt Anschluss an die Spitzengruppe. Noch am Abend ging es für den EHF-Cup-Sieger nach Katar.

Die MT Melsungen kassierte beim 27:32 (11:17) bei GWD Minden die vierte Saisonniederlage und verlor dadurch den Anschluss an die Spitzenplätze. Altmeister VfL Gummersbach feierte mit 28:21 (15.11) im Kellerduell bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim seinen dritten Saisonsieg und verschaffte sich als Tabellenzwölfter vorerst etwas Luft. Bietigheim ist mit nur einem Sieg Vorletzter. Der TSV Hannover-Burgdorf kämpfte den HC Erlangen 26:24 (12:15) nieder und feierte seinen fünften Sieg im neunten Spiel.

Vor 7360 Zuschauern lagen die Gastgeber in der Berliner Max-Schmeling-Halle über die gesamte Spielzeit in Führung. Dreh- und Angelpunkt war Berlins Nationalspieler Fabian Wiede, den Lemgo in der zweiten Halbzeit in Manndeckung nahm. "Er ist der alles entscheidende Spieler", sagte TV-Experte Stefan Kretzschmar bei Sky.

Bei den Füchsen gehörten Hans Lindberg (7) und Wiede (5) zu den besten Schützen, bei den Gästen erzielten Tim Hornke (6) und Donat Bartok (5) die meisten Treffer. Füchse-Keeper Silvio Heinevetter erwischte zudem einen starken Tag und hielt sein Team auf Kurs.

Die Füchse nehmen von Dienstag bis Freitag zum vierten Mal in Folge an der Klub-WM in Doha teil und spielen zum Auftakt gegen Taubate aus Brasilien. 2015 und 2016 konnten die Hauptstädter den Wettbewerb gewinnen. Am nächsten Sonntag geht es in der Bundesliga zum Spitzenspiel zu Vizemeister und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen (13.30 Uhr).

Bester Werfer bei Mindens fünften Saisonsieg war der überragende Christoffer Rambo mit elf Toren. Bei Gummersbachs wichtigem Heimerfolg war der Iraner Pouya Norouzi Nezhad siebenmal erfolgreich. In Hannover konnten auch acht Tore von Erlangens Christoph Steinert die Niederlage der Gäste nicht verhindern.

(sid/old)