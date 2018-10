THW Kiel gewinnt bei den Rhein-Neckar Löwen

Mannheim Der THW Kiel hat das Handball-Topspiel bei den Rhein-Neckar Löwen für sich entschieden. Damit haben die Norddeutschen den Abstand auf die Bundesliga-Tabellenspitze verringert.

Der Rekordmeister setzte sich am Samstag mit 27:24 (11:12) in der Mannheimer SAP Arena durch und festigte durch den sechsten Liga-Sieg in Serie seinen dritten Tabellenplatz. Die Löwen dagegen verpassten es durch ihre erste Saisonniederlage, in die Spitzengruppe der Liga vorzurücken. Das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen hat jedoch zwei Spiele weniger als der THW absolviert. Tabellenführer bleibt die noch unbesiegte SG Flensburg-Handewitt.