2. Liga kompakt : St. Pauli deklassiert Kiel zum Auftakt – Nürnberg nur Remis gegen Aue

Hamburg/Nürnberg Der FC St. Pauli hat den letztjährigen Relegationsteilnehmer Holstein Kiel zum Auftakt in der 2. Bundesliga deutlich geschlagen. Der 1. FC Nürnberg kam hingegen nicht über ein 0:0 hinaus.

Leart Paqarada hat den FC St. Pauli im Nordderby gegen Holstein Kiel zum Sieg geführt. Die Hamburger setzten sich am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die Schleswig-Holsteiner mit 3:0 (1:0) durch. Vor 8900 Zuschauern im Millerntor-Stadion brachte Linksverteidiger Paqarada St. Pauli mit seinem Distanzschuss aus rund 25 Metern früh in Führung (11. Minute). Der mit links getretene Ball schlug unhaltbar für Holstein-Torhüter Ioannis Gelios im rechten oberen Winkel ein. Daniel-Kofi Kyereh (62.) und Guido Burgstaller (90.+1) erhöhten auf 3:0.