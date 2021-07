„Histörchen“ – die etwas andere Gegnervorschau : Wann Fortuna in Sandhausen immer etwas geholt hat

Service Düsseldorf Neue Saison, neues Format. Wir versorgen euch mit den wichtigsten Informationen zum Auswärtsspiel von Fortuna beim SVS – mit viel Geschichte und einigen kuriosen Fakten. Was bisher immer passiert ist, wenn die Düsseldorfer in Sandhausen ein Tor erzielt haben.

Spiel der Spiele Die bedeutsamste Partie war im Grunde eine Doppelveranstaltung und wurde nicht von der Lizenzmannschaft sondern von den Fortuna-Amateuren bestritten. 1977 holte die Zweitvertretung der Düsseldorfer in den Endspielen zur Deutschen Amateurmeisterschaft gegen den SVS den Titel in die Landeshauptstadt. Nach einem denkbar knapp 1:0-Sieg am Flinger Broich setzte sich die Zwote durch ein hart erkämpftes 2:2 im Rückspiel am 26. Juni 1977 die Meister-Krone auf.