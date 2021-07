2. Bundesliga : Dresden nimmt Ingolstadt auseinander, Fehlstart für Rostock

Köln Die Zweite Liga läuft! Am Samstag ging es es für die Aufsteiger Rostock (gegen Karlsruhe) und Dresden (gegen Ingolstadt) auch los. Außerdem empfing Darmstadt Regensburg, während Paderborn in Heidenheim zu Gast war. Die Zusammenfassung.

Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 3:0 (1:0)

Dynamo Dresden hat das Aufsteigerduell am ersten Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga deutlich für sich entschieden. Die Sachsen setzten sich gegen den FC Ingolstadt mit 3:0 (1:0) durch. In der 41. Minute traf Christoph Daferner (41.) zur Führung für Dynamo und schoss auch das 2:0 (56.). Der eingewechselte Heinz Mörschel (67.) sorgte für den Endstand.