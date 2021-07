Nach Führung : Werder Bremen rettet Remis gegen Hannover 96

Bremen Der SV Werder Bremen ist nach dem Bundesliga-Abstieg mit einem Remis in die Saison in der 2. Liga gestartet. Hannover 96 setzte die Hausherren beim Debüt von Trainer Markus Anfang allerdings stark unter Druck und war die bessere Mannschaft.

Nur ein Punkt und viel Leerlauf: Bundesliga-Absteiger Werder Bremen ist in der 2. Liga noch nicht angekommen. Nach einer sehr durchwachsenen Leistung kamen die Hanseaten im Nordderby gegen Hannover 96 nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und werden in dieser Verfassung Probleme bei der direkten Bundesliga-Rückkehr bekommen.

Ein Eigentor von Simon Falette, bedrängt von Werder-Kapitän Ömer Toprak, brachte den SV Werder in der 49. Minute in Führung. Sechs Minuten später war 96-Torjäger Marvin Ducksch per Lupfer zum Ausgleich erfolgreich.