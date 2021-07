Ehrgeizig und selbstbewusst : Diesen Plan hat Geerkens mit Fortunas „Zwoter“

Tom Geerkens (hier noch im Trikot von Wegberg-Beeck). Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Duisburg Fortunas Regionalliga-Fußballer haben bereits am Montag ihr Trainingslager in der Sportschule Wedau bezogen. Schon in den ersten Einheiten machte ein Sommerzugang auf sich aufmerksam: Tom Geerkens. Der 20-Jährige ist ehrgeizig, selbstbewusst – und hat einen Plan.