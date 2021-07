Fortuna vor Saisonauftakt in Sandhausen : Diese drei Stammspieler müssen um Platz in Startelf bangen

Foto: Falk Janning 36 Bilder So sieht der Spielplan für Fortuna in der Zweite Liga aus

Analyse Düsseldorf Am Sonntag startet Fortuna beim SV Sandhausen in die neue Zweitliga-Saison. Die meisten Plätze in der ersten Elf scheinen bereits vergeben zu sein. Doch drei Stammspieler aus der vergangenen Saison müssen noch zittern. Um welche Profis es sich handelt.