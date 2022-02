2. Liga kompakt : Ingolstadt schießt Nürnberg ab – Heidenheim schiebt sich auf Rang drei

Nürnberg/Heidenheim Der 1. FC Nürnberg hat sich bis auf die Knochen gegen den FC Ingolstadt blamiert, während der 1. FC Heidenheim den Aufstiegsanspruch untermauert hat.

1. FC Nürnberg – FC Ingolstadt 0:5 (0:3)

Ein desolater 1. FC Nürnberg hat bei der Rückkehr seiner Fans ins Max-Morlock-Stadion eine ganz böse Überraschung gegen Schlusslicht FC Ingolstadt erlebt. Die Franken gingen am Freitagabend in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Abstiegskandidaten Nummer eins mit 0:5 (0:3) unter. Die wieder erlaubten 10 000 Zuschauer pfiffen die „Club“-Elf, die eigentlich an die Aufstiegsplätze heranrücken wollte, nach der mit Abstand schlechtesten Saisonleistung aus.