Für die restliche Saison : Was sich Narey mit Fortuna erhofft

Düsseldorf Der 27-jährige Flügelspieler gehört zu den wenigen Konstanten im Team von Christian Preußer. Doch auch sein Einsatz hat nicht ausgereicht, um die Düsseldorfer vor dem Absturz in der Tabelle der Zweiten Liga zu bewahren. Was er über die Stimmungslage bei Fortuna sagt.

Bei Fortuna lief in dieser Saison wenig zusammen. Doch einer hat dann doch recht stabil geliefert. Khaled Narey ist der wertvollste Zugang im vergangenen Sommer gewesen. Vieles hat bei den Düsseldorfern noch nicht gepasst. Doch Narey will versuchen, mit seinen Mitspielern das Ruder umzureißen.

Der in Neuwied geborene Narey wurde in der Jugend vom SV Bergisch Gladbach groß und ging in den U23-Teams von Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund seine ersten Schritte im Seniorenbereich. Seit 2015 spielt der Flügelspieler durchgehend in der 2. Bundesliga – zunächst beim SC Paderborn, anschließend bei Greuther Fürth und zuletzt seit 2018 beim Hamburger SV. Insgesamt kommt Narey auf 155 Spiele, 20 Tore und 17 Vorlagen im Unterhaus.