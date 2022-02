Gelungenes Debüt für Borussias U23 : Holtby erweist sich direkt als Verstärkung

Foto: Wiechmann, Dieter (dwi) 29 Bilder Borussias Debütanten aus dem Fohlenstall seit 2004

Mönchengladbach Joshua Holtby hat trotz des 0:3 gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung ein gutes Debüt für Borussias U23 hingelegt. Warum sich der Zugang von Preußen Münster in Gladbach aber noch an eine neue Aufgabe gewöhnen muss.

So unerfreulich der Auftritt von Borussias U23 gegen Fortuna Düsseldorfs Zweitvertretung am Mittwoch auch war, das 0:3 hat auch Aufschlüsse geliefert. Einer davon scheint bereits nach 90 gespielten Minuten zu sein, dass sich die Verpflichtung von Joshua Holtby als Glücksgriff andeutet. Der 26-jährige hatte nach nur einer Trainingseinheit keine Anpassungsprobleme, zeigte sich aktiv und bringt auch mit seinen Standards und präzisen Eröffnungen eine neue Qualität in die Mannschaft ein. „Ich denke, dass man gleich sehen konnte, was wir uns bei dieser Verpflichtung gedacht haben“, sagte Trainer Heiko Vogel nach dem Spiel am Mittwoch, kurz nachdem er im intensiven Austausch mit seinem Zugang den Platz verlassen hatte.

Für Holtby selbst steht bei den Borussen eine Aufgabe an, die er so bisher noch nicht hatte: Er ist jetzt einer der erfahrenen Spieler, die das junge Personal mit führen sollen. „Das ist natürlich eine neue Aufgabe für mich, in die ich mich erst einfinden muss. Zudem kommt für mich dazu, dass ich zuletzt nicht so viel gespielt habe, wie ich mir das selbst gewünscht hätte“, sagte Holtby, der beim Liga-Aufstiegskandidaten Preußen Münster bis zur vorigen Woche zwar auf 18 Einsätze in dieser Saison kam, jedoch nur dreimal über 90 Minuten spielte. „Dennoch freut es mich natürlich, wenn das schon heute gut ausgesehen hat“, fügte Holtby an, der schon in der Jugend mit Abwehrchef Michel Lieder zusammengespielt hat und mit ihm nun eine neue Achse bilden soll.

Der zweite Spieler, den Borussia zu Wochenbeginn noch verpflichtet hatte, der Niederländer Dillon Hoogewerf, saß am Mittwoch auf der Bank, kam jedoch noch nicht zum Einsatz. Die nächste Chance dazu besteht bereits am Samstag (14 Uhr), wenn Rot-Weiß Oberhausen im Grenzlandstadion zu Gast ist. Als Fünfter liegen die Oberhausener aktuell zwar neun Zähler hinter Spitzenreiter Essen, dennoch dürften sie den Aufstiegskampf noch nicht ganz aufgegeben haben. Für Borussia also fraglos eine echt harte Herausforderung.

Eine Rechnung haben die Borussen derweil auch noch aus dem Hinspiel offen. Da verloren sie Anfang September im Stadion Niederrhein noch 2:3, nachdem sie eine Viertelstunde vor Schluss nach Toren von Torben Müsel und Phil Beckhoff noch 2:0 geführt hatten. Die Standardschwäche der Gladbacher, die diese Aufholjagd damals begünstigte, hat das Team inzwischen weitgehend im Griff.