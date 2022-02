Sturm-Zugang aus Wolfsburg : Warum sich Ginczek bei Fortuna wie zu Hause fühlt

Düsseldorf Mit Matthias Zimmermann ist er eng befreundet, Felix Klaus ist ein guter Kumpel. Doch das sind nicht die einzigen Gründe dafür, dass Daniel Ginczek schnell in Düsseldorf angekommen ist. Was noch dahintersteckt und welche Pläne der 30-Jährige sportlich hat.

Ob es trotz fehlender Praxis schon dafür reicht, am Sonntag in Kiel von Beginn an aufzulaufen, lässt er offen: „Ich stehe da in einem ganz offenen Austausch mit dem Trainer, und wir werden am Ende der Woche schauen, was am meisten Sinn macht.“