Corona-Pandemie : Knapp 18 Prozent mehr Infizierte binnen eines Tages im Kreis Viersen

Kreis Viersen Innerhalb eines Tages ist die Zahl der Corona-Infizierten im Kreis Viersen um 17,8 Prozent angestiegen. 3696 Personen galten als infiziert (+559). Im Krankenhaus wurden 33 Covid-19-Patienten behandelt (+1), zwei auf Intensivstationen (+1).

Das Kreisgesundheitsamt registrierte am Freitag 646 Neu-Infektionen – davon 27 in neun Seniorenheimen. Betroffen sind drei Eirichtungen in Viersen und je eine in Nettetal, Niederkrüchten und Schwalmtal. Aufgrund der geänderten Schutz- und Quarantäneverordnung teilt der Kreis keine Neuinfektionen in Schulen, Kitas und Quarantäne-Zahlen mehr mit.