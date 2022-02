Entscheidende Wochen für Fortuna : Warum Preußer eine Aufbruchstimmung wahrnimmt

Düsseldorf Christian Preußer blickt optimistisch auf die Partie am Sonntag. Dabei hilft der angeschlagenen Fortuna nur ein Sieg weiter. Der Trainer ist aber davon überzeugt, dass an der Ostseeküste die Wende geschafft werden kann. Woran er das festmacht.

Auch wenn Christian Preußer straff auf die 40 zugeht, kann man ihn mit Blick auf die Trainerriege in der Zweiten Liga durchaus noch als Jungspund durchgehen lassen. Mit seinen 38 Lenzen hat er zwar bereits schon einige Jahre als Fußballlehrer verlebt. Doch auch für ihn wird die derzeitige Situation in Düsseldorf eine lehrreiche Zeit sein.

Schließlich kann es durchaus als ein kostbares Gut angesehen werden, Erfahrungen in Krisenzeiten zu sammeln. Wie verhält man sich am besten? Wie lässt man so wenig wie möglich an sich rankommen? „Es ist schon eine sehr anspruchsvolle Zeit“, sagt Preußer auf Nachfrage unserer Redaktion. „Das wir mit der Situation nicht zufrieden sind, ist völlig klar. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele, wie man gestärkt aus einer solchen hinausgehen kann.“

Der ganze Klub hofft, dass der Trainer mitsamt seiner Mannschaft in nicht allzu geraumer Zeit eine Lösung dafür findet. Ein erster Anlauf wird bereits am kommenden Sonntag unternommen. Dann gastiert Fortuna bei Holstein Kiel (13.30 Uhr). Preußer blickt zuversichtlich auf diese Begegnung. „Ich habe das Gefühl, dass wir durch die Situation näher zusammengerückt sind. Wir sind klar in dem, was wir wollen. Das gibt mir Zuversicht.“

Wohl auch, weil die Düsseldorfer mit nahezu vollem Mannschaftsbus gen Ostsee reisen. Bis auf Emmanuel Iyoha, Edgar Prib und Adam Bodzek stehen Trainer Preußer alle Spieler zur Verfügung. So auch Ao Tanaka, der noch unter der Woche für die japanische Nationalmannschaft auf dem Platz stand. „Er konnte bei den Länderspielen Selbstvertrauen tanken“, sagt Preußer. „Er spielt in unseren Überlegungen für Sonntag auf jeden Fall eine Rolle.“

Auch die beiden Winter-Zugänge Daniel Ginczek und Jordy de Wijs werden erstmals zum Düsseldorfer Aufgebot zählen. Beide wurden am vergangenen Samstag verpflichtet. Sie hatten nun also eine knappe Woche Zeit, um sich bestmöglich in der Mannschaft zu akklimatisieren. „Ich habe bei beiden ein sehr gutes Gefühl. Sie sind gegen Kiel natürlich eine Option“, verrät der Coach. „Generell haben wir intensiv trainiert und viel arbeiten können.“

Seit dieser Woche weitestgehend ohne Dawid Kownacki. Der Angreifer wurde am Mittwoch für ein halbes Jahr in seine polnische Heimat nach Posen verliehen. „Am Ende des Tages geht es natürlich um das große Ganze, aber auch um die persönlichen Situationen“, begründet Preußer.

So auch bei Dragos Nedelcu. Der Rumäne hatte nach der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers kaum noch Aussichten auf Spielzeit. Daher wurde die Ausleihe des 24-Jährigen vorzeitig beendet. „Der Kern wird jetzt kleiner. Das gibt noch einmal eine andere Stimmungslage, die Hierarchie ändert sich ein wenig“, sagt Preußer. „Es war eine rundum gelungene Transferphase. Das gibt uns Zuversicht für die kommenden Aufgaben.“

Einen gesunden Hang dazu, die Gläser eher halbvoll als halbleer zu sehen, sollten die Düsseldorfer in den kommenden Wochen auch mitbringen. Denn die Aufgaben gegen Kiel und Schalke versprechen alles andere als leicht zu werden. Geht Fortuna da ohne das nötige Quäntchen Selbstvertrauen in die Spiele, werden nicht viele Punkte zu holen sein.