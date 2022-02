Info

Neue Corona-Schutzverordnung Seit dem 3. Februar gilt in NRW eine neue Corona-Schutzverordnung. Diese neue Fassung ist erst einmal bis zum 9. Februar gültig. Nach der sind nun auch mehr als 750 Zuschauer im Stadion erlaubt – bis zu 50 Prozent der Höchstkapazität, jedoch maximal 10.000 Personen. Da das Beecker Waldstadion ein Fassungsvermögen von rund 3500 hat, wären gegen Schalke also 1750 Zuschauer erlaubt – so viele dürften es aber wohl nicht werden.

Weiterhin gültig Nach wie vor gilt im Waldstadion die 2G-Regel. Der FC bittet darum, den entsprechenden Nachweis und den Personalausweis mitzuführen. Maskenpflicht besteht lediglich an Warteschlangen. Für das Stadionzelt gilt aber die 2G-Plus-Regel – für Geboosterte entfällt der Schnelltest.



Nachholspiele Terminiert sind die beiden Nachholspiele: Gegen Fortuna Köln spielt Beeck am Mittwoch, 23. Februar, gegen den VfB Homberg am Mittwoch, 16. März. Anstoß im Waldstadion ist jeweils um 19.30 Uhr.