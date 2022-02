Später Wechsel : Fortuna gibt noch einen weiteren Spieler ab

Düsseldorf Das Wintertransferfenster in Deutschland ist seit Montagabend geschlossen. Das heißt aber nicht, dass in Sachen Spielertransfers nichts mehr geht – siehe Dawid Kownacki. Nun hat Fortuna einen weiteren Abgang vermeldet.

Es war schon fünf nach zwölf, als Dawid Kownacki die Fortuna verließ. Das Wintertransferfenster im europäischen Fußball war seit Montagabend im Grunde geschlossen, aber der polnische Nationalstürmer wurde dennoch erst am Mittwoch an Lech Posen ausgeliehen, den Tabellenführer in der ersten Liga seines Heimatlandes. Grund: In einigen Staaten sind auch noch spätere Wechsel möglich.

Diesmal geht es um Dragos Nedelcu, der, wie unsere Redaktion bereits im Voraus berichtete, in sein Heimatland zurückkehrt – in diesem Fall also nach Rumänien. Die Ausleihe des Defensivspezialisten von dessen Stammklub FCSB in der Hauptstadt Bukarest nach Düsseldorf wird damit vorzeitig beendet, Nedelcu wechselt dauerhaft zu Farul Constanta. Sein neuer Klub belegt aktuell in der ersten rumänischen Liga den sechsten Tabellenplatz.

Am Freitagvormittag wurde es dann auch offiziell: „Leider hat sich die Leihe nicht so entwickelt, wie von allen Seiten erhofft. Daher war es die beste Lösung, den Leihvertrag vorzeitig aufzulösen“, sagt Sportvorstand Klaus Allofs in einer offiziellen Vereinsmeldung. „Wir wünschen Dragos viel Erfolg und alles Gute bei Farul Constanta.“

Damit endet ein absolutes Missverständnis. Der sechsmalige A-Nationalspieler war im vergangenen Sommer als Innenverteidiger zur Fortuna geholt worden – doch tatsächlich ist er von Haus aus defensiver Mittelfeldspieler, der bestenfalls eine Linie weiter hinten einmal aushelfen kann.

Diese falsche Einschätzung schadete vor allem Nedelcu selbst. Auf dem Niveau der deutschen Zweiten Liga zeigte sich immer wieder, dass der 24-Jährige gerade in den direkten Zweikämpfen in Tornähe einfach überfordert war. Auf diese Weise sah der in seinem eigentlichen Metier sicher talentierte Rumäne bei einigen Gegentoren zum Beispiel durch Schalkes Simon Terodde (bei der 1:3-Niederlage im August) oder Sandhausens Pascal Testroet (beim 0:1 kurz vor Weihnachten) ganz schlecht aus.