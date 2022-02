Leihgabe aus London : Das hat sich de Wijs bei Fortuna vorgenommen

Düsseldorf Der von den Queens Park Rangers ausgeliehene Innenverteidiger soll helfen, die Defensive der Fortuna zu stabilisieren. Was der in Belgien geborene Niederländer über seine ersten Tage in Düsseldorf sagt und wen er auf dem Trainingsplatz wiedererkannt hat.

In der schönen bunten Fußballwelt ist es eigentlich fast ausgeschlossen, dass man sich nicht irgendwo mal auf einem Platz über den Weg gelaufen ist. Und so hat auch Jordy de Wijs bei Fortuna durchaus ein paar bekannte Gesichter entdeckt. Kristoffer Peterson war sein Gegenspieler bei Duellen in England und den Niederlanden, in der Eredivisie hat er auch gegen Robert Bozenik gespielt. „Die ganzen Jungs haben es mir in den vergangenen Tagen wirklich leicht gemacht“, erzählt der 27-Jährige. „Das ist unheimlich wichtig, um sofort reinzukommen.“

Jordy de Wijs, der bei der Fortuna die Nummer „30“ tragen wird, wurde in der Jugend des niederländischen Spitzenklubs PSV Eindhoven ausgebildet und schaffte dort 2015 den Sprung zu den Profis. Für Eindhoven spielte der Innenverteidiger zweimal in der Champions League und auch zweimal in der Eredivisie.

In der ersten niederländischen Liga lief de Wijs außerdem in 34 Partien für Excelsior Rotterdam auf. 2018 wechselte er 27-Jährige nach England. Seitdem kam der neunmalige Junioren-Nationalspieler unter anderem in 88 Spielen in der Championship (2. Liga) für Hull City und die Queens Park Rangers zum Einsatz.

„Mit Jordy konnten wir einen Spieler überzeugen, mit dem wir auf der Innenverteidiger-Position zusätzliche Qualität bekommen. Jordy hat in den Niederlanden und in England schon viel Erfahrung gesammelt“, sagt Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs, der sich nach der Trainingseinheit am Mittwoch den Zugang erst einmal geschnappt hatte, um sich mit ihm am Platz auszutauschen.

„Ich will nicht viel über mich und meine Qualitäten reden“, sagt de Wijs. „Die würde ich gerne auf dem Platz zeigen, und dann sollen andere über mich urteilen. Ich bin mir der Aufgabe bewusst, ich will versuchen, dem Team zu helfen.“ Wahrscheinlich auch schon im ersten Spiel am Sonntag bei Holstein Kiel.

Als Nachwuchsspieler war de Wijs oft in Deutschland. Von der Bundesliga hat er natürlich auch danach immer einiges gehört. „Man muss sehr fit sein, um hier bestehen zu können. Das haben mir schon viele Kollegen gesagt“, erzählt er. „Ich denke, ich bin in ganz guter Form und habe die nötige Kondition. Ich werde alles reinwerfen.“ Bei seiner Vorstellung hatte er gesagt: „Die englische Championship ist ein sehr harter Wettbewerb. Deshalb denke ich, dass ich auch gut in die 2. Bundesliga in Deutschland passe. Fortuna hat ein tolles Stadion. Ich freue mich auf die Herausforderung hier und möchte mich schnell eingewöhnen, damit ich meine Stärken für das Team einbringen kann, um in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.“

Für Cheftrainer Christian Preußer bedeutet der Zugang, eine wichtige, vielleicht entscheidende Option mehr zu haben. „Jordy ist der gesuchte Linksfuß für die Innenverteidigung. Er ist sehr robust und zweikampfstark. Mit ihm vergrößern sich unsere Möglichkeiten in der Defensive. Wir sind sehr froh, ihn zu bekommen.“