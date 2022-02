Lustige Panne beim FC : Diese „böse“ Fortuna-Überraschung erlebte ein Köln-Fan

Düsseldorf Jörg Metzkes ist glühender Fan des 1. FC Köln. Für seinen Enkel hat er nun einige FC-Produkte aus dem Fanshop bestellt. Doch beim Öffnen der Artikel erwartete ihm eine ungeahnte Überraschung. Was passiert ist.

Aus Kölner Sicht hatte Opa Metzkes mit seinem Enkel schlussendlich aber doch Glück im Unglück: Der Fanshop signalisierte rasch, dass man diesen Fauxpas nicht auf sich sitzen lasse und einen neuen Ball übersende. Unsere Redaktion hat daraufhin bei Metzkes nachgefragt. Antwort: „Alles gut, ich sehe das nach wie vor mit einem zwinkernden Auge. Mittlerweile ist auch der Ball mit dem richtigen Logo eingetroffen.“ Und so kann man sich wieder auf den dritten Artikel des rheinischen Grundgesetzes besinnen: Et hätt noch emmer joot jejange.

Es ist nicht das erste Mal, dass Fortuna unfreiwillig in eine solche Fanartikel-Panne verwickelt ist. So musste F95-Anhänger Maximilian Manz zum Weihnachtsfest 2020 eine fiese Überraschung in seinem rot-weißen Adventskalender erleben.