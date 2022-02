Fortunas Nationalstürmer : Entscheidung über Kownackis Zukunft ist gefallen

Dawid Kownacki nach seinem Siegtreffer in Darmstadt im April 2021. Foto: Christof Wolff

Update Düsseldorf Das Wintertransferfenster ist in den meisten europäischen Staaten seit Montagabend geschlossen. Nicht in allen allerdings – und so war immer noch Bewegung in der Diskussion um Fortunas polnischen Nationalstürmer. Jetzt ist die Sache klar. Welche Lösung gefunden wurde.

Die Gedankenspiele um die Zukunft von Fortunas Angreifer Dawid Kownacki sind beendet: Der polnische Nationalstürmer wird bis zum Ende der aktuellen Saison für Lech Posen, einen Erstligisten aus seinem Heimatland, auflaufen. Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs einigte sich mit den Posenern am Mittwochnachmittag auf diese Lösung. Kostenpflichtiger Inhalt Unsere Redaktion hatte bereits am Dienstagmorgen über die bevorstehende Ausleihe berichtet.

„Vor allem aufgrund von Verletzungen hatte Dawid zuletzt keine leichte Zeit“, kommentierte Allofs die Ausleihe Kownackis, dessen Vertrag bei den Düsseldorfern noch bis zum 30. Juni 2023 läuft. „Sein Wechsel nach Posen ist eine gute Gelegenheit, in vertrauter Umgebung zu alter Stärke zurückzufinden. Wir haben damit auch Dawids Wunsch entsprochen und hoffen, dass die Leihe für alle Seiten zu einem Erfolg wird. Dawid spielt nach wie vor in unseren Planungen eine wichtige Rolle.“

Klingt also zunächst einmal so, als habe Fortuna den teuersten Einkauf ihrer Vereinsgeschichte noch nicht komplett abgeschrieben. Auf der anderen Seite bleibt dem Sportvorstand auch nicht viel anderes übrig, als Kownacki eine Tür offen zu halten: Schließlich hat Fortuna den 24-Jährigen noch anderthalb Jahre unter Vertrag und muss im Sommer eine auch wirtschaftlich tragbare Lösung finden.

Kownacki spielte schon in seiner Jugend für Lech Posen und schaffte dort 2013 den Sprung in die erste Mannschaft, ehe er seinen Heimatverein 2017 in Richtung Sampdoria Genua verließ. Seit seinem Wechsel zur Fortuna im Januar 2019 kam der siebenmalige Nationalspieler unter anderem in 30 Bundesliga-Spielen (vier Tore) und in 34 Zweitliga-Partien (sieben Tore) für die Düsseldorfer zum Einsatz. Bis zum Saisonende wird Kownacki nun wieder für Lech Posen auflaufen.

Für Fortuna ist es dann durchaus heikel, dass man den Stürmer erst im Sommer zurückbekommt und dann erst mit der „Vermarktung“ anfangen kann. Allerdings: Er braucht irgendwo eine halbwegs realistische Chance zu spielen. Zynisch könnte man feststellen, dass es mittlerweile wohl auch nicht mehr entscheidend sein dürfte, wie viel Geld noch verloren geht. Es sind bislang schon mehrere Millionen Euro.

Von einst um die acht Millionen Euro ist sein Marktwert auf unter 1,5 Millionen Euro gerauscht, und diese Summe ist in Corona-Zeiten eher optimistisch gerechnet. Fortuna hatte ihn für rund 7,5 Millionen von Sampdoria Genua geholt. Die Hoffnung: Er könnte die jüngere Version von Robert Lewandowski sein. Aus ganz unterschiedlichen Gründen eine Vorstellung, von der man sich schnell verabschiedet hatte.

Das Leben hat es nicht immer gut mit ihm gemeint. Über längere Phasen war er nie fit. Immer mal wieder streikte der Körper oder er wurde wie im vergangenen Jahr durch eine Corona-Infektion über Wochen aus dem Verkehr gezogen. Ein Stürmer holt sich Vertrauen über Einsätze und nicht übers Training. Kownacki aber stand selten als Alternative parat oder war dann so im Formtief, dass er zwar teilnahm, aber nicht mitmachte.