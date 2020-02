Verhandlungen gescheitert : Trainer Grammozis verlässt Darmstadt 98

Darmstadt Trainer Dimitrios Grammozis verlässt den SV Darmstadt 98 zum Saisonende. Grammozis habe den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er das Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrages nicht annehmen werde, gab der Zweitligist am Mittwoch bekannt.

Die Entwicklung kommt überraschend, hatten doch beide Seiten in den vergangenen Wochen immer wieder ihre gegenseitige Wertschätzung betont und erklärt, dass man sich in guten Gesprächen befinde. Am Ende scheiterte eine Einigung an unterschiedlichen Vorstellungen über die Vertragslaufzeit, wie der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann sagte. Der Verein bot einen Einjahresvertrag, Grammozis wollte eine längere Laufzeit.