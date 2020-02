2:0-Sieg gegen Sandhausen : Nürnberg verlässt die Abstiegsränge

Nürnberg Mit dem ersten Sieg im neuen Jahr hat der 1. FC Nürnberg die Abstiegsplätze in der 2. Bundesliga verlassen. Die Franken gewannen gegen den SV Sandhausen mit 2:0 (1:0) und verbesserten sich auf den 13. Platz.

Der Club ging beim erst zweiten Erfolg unter Keller durch einen sehenswerten Kopfballtreffer von Michael Frey in der 12. Minute in Führung. Robin Hack erhöhte mit einer starken Einzelleistung (53.) auf 2:0. Leart Paqarada scheiterte danach mit einem Foulelfmeter an FCN-Keeper Christian Mathenia (64.). Einziger Wermutstropfen für Nürnberg: Frey fehlt beim Spiel in Osnabrück wegen einer Gelb-Roten Karte (78.).