Borusse als Joker verletzt raus : Vier-Minuten-Derby von Bénes als Sinnbild seiner Saison

Mönchengladbach Bei seinem ersten und einzigen Ballkontakt verletzte sich Laszlo Bénes im Derby gegen Köln. Kurz nach seiner Einwechslung musste der Gladbacher schon wieder vom Feld. Warum der Slowake in seiner sechsten Saison immer noch weit vom Durchbruch bei Borussia entfernt ist.

Als sein 66. Auftritt im Borussia-Trikot am vergangenen Samstag im Derby gegen den FC Köln eigentlich noch laufen sollte, war Bénes schon wieder in der Kabine verschwunden. Das Trikot hatte er dabei hochgezogen, um sein Gesicht darin zu vergraben. In der 71. Spielminute war er für den angeschlagenen Manu Koné in die Partie gekommen, kurz darauf durfte er einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum schlagen, ehe er sich postwendend Richtung Auswechselbank begab.