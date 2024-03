Bundesliga Bayern feiert Kantersieg, Leipzig siegt gegen das Schlusslicht

Der FC Augsburg hat seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jess Thorup gewann am Samstag mit 1:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim und darf sich nach dem dritten Erfolg in Serie wieder leise Hoffnungen auf eine Europapokal-Teilnahme machen.