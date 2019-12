3:1 in Darmstadt : Bielefeld erobert Tabellenführung

Darmstadt Mit einem Doppelpack innerhalb von 84 Sekunden hat Torjäger Fabian Klos Arminia Bielefeld zurück an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga geführt. Die Arminia löste damit den Hamburger SV wieder als Nummer eins ab.

Arminia Bielefeld hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga erobert und macht den Favoriten aus Hamburg und Stuttgart weiter mächtig Konkurrenz. Das Team von Trainer Uwe Neuhaus gewann am Sonntag zum Abschluss des 15. Spieltages mit 3:1 (0:0) beim SV Darmstadt 98 und zog damit am Hamburger SV vorbei, der am Freitag in Osnabrück gepatzt hatte. Vor 13 898 Zuschauern war einmal mehr Stürmer Fabian Klos der Matchwinner für die Ostwestfalen. Klos sorgte mit einem Doppelschlag (48. und 49. Minute) für die Vorentscheidung nach der Halbzeit. Das Anschlusstor von Tobias Kempe (71.) kam zu spät, Andreas Voglsammer (90.+2) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.