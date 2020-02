Nächstes Remis für die Lilien : Darmstadt kann Osnabrück auch in Überzahl nicht schlagen

Darmstadt kann Osnabrück auch in Überzahl nicht schlagen

Darmstadt Darmstadt 98 tritt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Das Team von Trainer Dimitrios Grammozis kam am 20. Spieltag gegen den VfL Osnabrück trotz langer Überzahl nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und ist seit nunmehr sechs Spielen sieglos.

Serdar Dursun (35.) brachte Darmstadt verdient in Führung, noch vor der Halbzeit gelang den Gästen aber durch Marcos Alvarez (42., Foulelfmeter) der Ausgleich. Patrick Herrmann hatte Felix Agu zu Fall gebracht. Osnabrück spielte in der zweiten Halbzeit nach der Gelb-Roten Karte für Kapitän David Blacha (64.) in Unterzahl, die Führung erzielte trotzdem der VfL durch Benjamin Girth (78.). Felix Platte (83.) gelang der erneute Ausgleich.