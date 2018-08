VVV Venlo mit ausgeglichenerem Kader 2018/19

VENLO Für die Fußballer aus der Grenzstadt zählt in der Ehrendivision wieder nur der Klassenverbleib. Die ersten Partie ist am Samstag die Begegnung bei Wilelm II Tilburg. Personell gibt es einige Probleme.

(api) Am Samstag starten die Fußballer von VVV Venlo mit dem Auswärtsspiel bei Willem II Tilburg in die neue Saison der Ehrendividion. „Wir wollen erneut den Klassenverbleib schaffen”, sagt VVV-Trainer Maurice Steijn. Mit sicherem Abstand zu den Abstiegsrängen haben die Grenzstädter die Aufstiegssaison souverän gemeistert.

Gemessen an der aktuellen personellen Situation ist allerdings mit einem schwierigen Saisonverlauf zu rechnen. Dabei lässt sich Steijn auch nicht vom erfolgreichen Vorbereitungsprogramm mit acht Siegen aus neun Spielen blenden. „Die Lage ist schon prekär“, sagt Steijn. „Mit Martin Samuelsen steht lediglich ein wirklich fitter Angreifer zur Verfügung.“ Die Neuzugänge Peniel Mlapa und Jay-Roy Grot sowie die Altgedienten Ralf Seuntjens und Johnatan Opoku sind verletzt. Möglicherweise wird einer bis Samstag fit sein. Als Ausrede will Steijn die Verletzungen aber nicht gelten lassen. „Wir wollen erfolgreich in die Saison starten.“ Da am darauffolgenden Wochenende Rekordmeister Ajax Amsterdam zur Heimpremiere kommt, will VVV wenigsten einen Punkt aus Tilburg entführen.