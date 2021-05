Galopp : Niederländer feiern im Stadtwald

Krefeld Romy van der Meulen feiert zwei Siege und tritt in die Fußstapfen ihres Vaters. Auf der Krefelder Galopprennbahn fehlten nicht nur die Zuschauer, sondern ob niedriger Preisgelder auch ein paar Pferde.

Die junge niederländische Galopptrainerin Romy van der Meulen drückte dem Galopprenntag am Samstag im Krefelder Stadtwald eindeutig ihren Stempel auf. Nicht nur, dass sie zwei der zehn Rennen gewann, hinzu kamen auch noch ein zweiter und ein dritter Platz bei insgesamt nur sechs startenden Pferden. Ihre Jahresbilanz hat die 24jährige damit bei 46 Starts in Deutschland auf hervorragende zehn Siege verbessert.

Im 3. Rennen schlug das van der Meulen-Team gleich doppelt zu. Nicht nur der Sieger Celestial Wood kommt aus Boxmeer, nein auch der Zweitplatzierte Shoot The Moon wird dort vorbereitet. Da war die Freude bei den niederländischen Gästen doppelt groß. Gleich 30 Minuten später folgte der zweite Streich: Honore Daumier ließ seine sieben Gegner alt aussehen und gewann unter Nachwuchsjockey Leon Wolff, der auch schon den ersten Sieger geritten hatte. Im 8. Rennen folgte dann noch ein dritter Platz von Amaranto, was die Erfolgsbilanz abrundete.

Durch die Bank wurde am Samstag im Stadtwald Basissport geboten. Die vom Rennclub ausgeschriebenen geringen Rennpreise lockten nur wenige, weit entfernt arbeitende Trainer an und somit gab es übersichtliche Starterfelder. Insgesamt kamen 70 Pferde in zehn Rennen an den Start. Der Tag war geprägt von Doppelsiegern.