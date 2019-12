Krönung des Erfolgsjahrs : Klopp gewinnt mit Liverpool erstmals die Klub-WM

Köln Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum ersten Mal die Klub-WM gewonnen und das Erfolgsjahr mit einem internationalen Titel-Hattrick veredelt. Im Finale in Doha gewannen die Reds mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung gegen den Libertadores-Cup-Sieger CR Flamengo.

Im Gegensatz zum Halbfinale konnte Welttrainer Klopp wieder auf seinen zuletzt erkrankten Abwehrchef Virgil van Dijk in der Anfangsformation setzen. Ebenfalls wieder in der Startelf standen Trent Alexander-Arnold, Sadio Mane und Firmino, die gegen Monterrey zunächst auf der Bank gesessen hatten.

In den Folgeminuten brachte der souveräne Tabellenführer der Premier League den brasilianischen Meister, bei dem Trainer Jorge Jesus den früheren Bayern-Akteur Rafinha von Beginn an aufbot, mit Tempofußball zunächst mehrfach in Bredouille. Der frühere Leipziger Naby Keita (5.) und Alexander-Arnold (6.) verpassten in aussichtsreichen Positionen die frühe Führung.