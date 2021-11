Klub bestätigt : ManUnited trennt sich von Trainer Solskjaer

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat auf die anhaltenden Probleme unter Teammanager Ole Gunnar Solskjaer reagiert und die Trennung vom Norweger beschlossen. Das gaben die Red Devils am Sonntag bekannt.

Am Dienstag in der Champions League beim FC Villarreal sitzt Carrick auf der Bank. Danach soll so schnell wie möglich Zidane verpflichtet werden, der mit Real Madrid dreimal den Titel in der Königsklasse gewonnen hatte. Der große Franzose pausiert aktuell.