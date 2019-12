Guardiolas Assistent : Ex-Gunner Arteta neuer Arsenal-Trainer

Köln Der FC Arsenal hat nach zähen Verhandlungen mit Meister Manchester City seinen Wunschtrainer bekommen: Der Verein der Rio-Weltmeister Mesut Özil und Shkodran Mustafi verpflichtete seinen früheren Profi Mikel Arteta als neuen Teammanager.

"Willkommen zurück in der Arsenal-Familie", schrieb Özil unmittelbar nach der Bekanntgabe der Verpflichtung in den Sozialen Medien zu einem gemeinsamen Foto. Arteta wird sein Amt am Sonntag antreten. Am Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Ligaspiel beim FC Everton sitzen noch Interimscoach Freddie Ljungberg und Assistent Per Mertesacker auf der Bank.