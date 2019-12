Umworbener Salzburg-Stürmer : ManUnited-Trainer dementiert Haaland-Besuch

Manchester Teammanager Ole Gunnar Solskjaer vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United hat Spekulationen über eine Fortsetzung der Transfergespräche mit Toptalent Erling Haaland auf der Insel zurückgewiesen.

"Er kommt nicht nach Manchester", sagte Solskjaer am Freitag, "ich kenne den Jungen und seine Freunde, er ist unterwegs in die Weihnachtsferien."

Zuvor hatte das gut mit Haalands Familie vernetzte Stavanger Aftenblad berichtet, Haaland sei am Freitag auf dem Weg nach Manchester gewesen - womöglich, um einen Wechsel von Red Bull Salzburg zu den Red Devils zu forcieren. "Von Stavanger aus kann man nicht überall hinfliegen, man muss einen Zwischenstopp einlegen", sagte Solskjaer. Später hieß es, Haaland habe letztlich eine ganz andere Flugroute genommen.

Solskjaer betonte, dass er allgemein auf Winter-Transfers hoffe: "Es ist aber noch nichts unter Dach und Fach." Haaland (19), der auch von Borussia Dortmund und RB Leipzig umworben wird, hatte sich bereits am vergangenen Freitag in Salzburg mit Solskjaer zu Gesprächen getroffen. Auch beim BVB und in Leipzig war er.