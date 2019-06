Jürgen Norbert Klopp, so der volle Name des Erfolgstrainers, wurde am 16. Juni 1967 in Stuttgart geboren. Bevor Klopp als Spieler 1990 beim Zweitliga-Aufsteiger Mainz 05 seine erste und einzige Profi-Station antrat, war er beim SV Glatten, TuS Ergenzingen, 1. FC Pforzheim, Eintracht Frankfurt, Viktoria Sindlingen und Rot-Weiß Frankfurt aktiv. Mit Rot-Weiß Frankfurt scheiterte er unmittelbar vor seinem Wechsel nach Mainz in der Aufstiegsrunde an Mainz 05.