Premier League : Man United blamiert sich in Watford – Rüdiger trifft bei Chelsea-Sieg

Man United blamiert sich in Watford – Rüdiger trifft bei Chelsea-Sieg

Köln Champions-League-Sieger FC Chelsea hat seine Tabellenführung in der englischen Premier League mit einem Sieg bei Leicester City vorläufig ausgebaut. Manchester United blamierte sich dagegen beim FC Watford.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger brachte Chelsea per Kopf in Führung (14.), der französische Weltmeister N'Golo Kante legte mit einem sehenswerten Schlenzer nach (28.). Der eingewechselte Ex-Dortmunder Christian Pulisic besorgte den Endstand (71.). Der Spitzenreiter bleibt auswärts ungeschlagen und gewann fünf der letzten sechs Ligaspiele. Leicester verharrt durch die Niederlage mit 15 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Bei Manchester United muss Trainer Ole Gunnar Solskjaer nach einer heftigen Pleite mehr denn je um seinen Job bangen. Das Team um den portugiesischen Superstar Cristiano Ronaldo blamierte sich am Samstag in Unterzahl deutlich mit 1:4 (0:2) beim FC Watford. Für die Red Devils war es die fünfte Niederlage aus den letzten sieben Premier-League-Spielen.

Joshua King (28. Minute), Ismaila Sarr (44.), João Pedro (90.+2) und Emmanuel Dennis (90.+6) trafen für Watford, nachdem Sarr zunächst zweimal vom Elfmeterpunkt gescheitert war. United-Keeper De Gea parierte den ersten schwachen Strafstoß von Sarr, dann traf Kiko Femenia im Nachschuss. Das Tor zählte allerdings nicht, weil Femenia zu früh in den Strafraum gelaufen war. Deshalb musste auch der Strafstoß wiederholt werden, doch den zweiten Versuch von Sarr hielt De Gea ebenfalls.

Der einwechselte Donny van de Beek, der in der laufenden Saison nur auf drei Kurzeinsätze in der Premier League kommt, erzielte in der 50. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Kurz darauf kassierte Man United aber den nächsten Rückschlag, als Abwehrspieler Harry Maguire nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah. Ein Treffer von Ronaldo (78.) zählte wegen einer Abseitsposition nicht.