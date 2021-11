Königsklasse kompakt : Liverpool im Achtelfinale – ManCity und Real auf Kurs

Düsseldorf Am Mittwochabend stand der vierte Spieltag der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2021/22 an. Neben den Spielen mit deutscher Beteiligung ging es auch auf den anderen Plätzen spannend zu. Wir geben einen Überblick.

Der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp ist vorzeitig ins Achtelfinale der Champions League eingezogen. Die Reds besiegten den spanischen Meister Atletico Madrid souverän mit 2:0 (2:0) und sicherten sich in Gruppe B den ersten Tabellenplatz.

Manchester City machte unterdessen einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann gegen Club Brügge mit 4:1 (1:1) und sprang in Gruppe A an die Tabellenspitze.