Shanghai Die scharfe Kritik an China wegen der Unterdrückung der Volksgruppe der Uiguren hat für Mesut Özil Folgen. Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal wurde in China aus einem bekannten Computerspiel entfernt. Der Hersteller ist ein chinesisches Unternehmen.

Zuletzt hatte bereits dass Außenministerium des asiatischen Staates Özil als "getäuscht von Fake News" bezeichnet. Ein Sprecher sagte am Montag, dass Özils Urteilsvermögen beeinflusst sei von "unwahren Bemerkungen" und er sich gerne in Xinjiang ein eigenes Bild machen könne. China wird international vorgeworfen, die muslimische Minderheit in der Provinz zu verfolgen und in Lager einzusperren.