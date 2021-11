Eigentor von Alisson : Liverpool verliert 2:3 bei West Ham – erste Pleite für Klopp-Team

London Ein Eigentor von Keeper Alisson Becker hat die erste Pleite des FC Liverpool in der Premier League eingeleitet. Am Ende stand es 2:3 gegen West Ham United.

Der FC Liverpool hat am 11. Spieltag der englischen Premier League die erste Niederlage der laufenden Saison kassiert. Im Auswärtsspiel bei West Ham United verloren die Reds am Sonntag 2:3 (1:1). Nach dem zweiten sieglosen Ligaspiel in Serie rutschte die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp in der Tabelle auf den vierten Platz ab.