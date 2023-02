Nächste Auswärtspleite Liverpool verliert 0:3 in Wolverhampton

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League eine weitere bittere Auswärtspleite kassiert und muss im Jahr 2023 weiter auf den ersten Erfolg warten. Am Samstag verlor die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp hochverdient mit 0:3 (0:2) bei den abstiegsgefährdeten Wolverhampton Wanderers. Unterdessen gewann Manchester United mit Neuzugang Marcel Sabitzer in Unterzahl mit 2:1 (1:0) gegen Crystal Palace.