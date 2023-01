Nächster Rückschlag für Klopp Liverpool scheidet im FA Cup nach 1:2 gegen Brighton aus

Jürgen Klopp und sein FC Liverpool haben sich vorzeitig aus dem englischen FA Cup verabschiedet. Der Titelverteidiger gab bei Brighton & Hove Albion am Sonntag eine Führung aus der Hand und verlor durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:1). Der Japaner Kaoru Mitoma (90.+2 Minute) erzielte in vierten Pokalrunde das Siegtor für die Gastgeber.