1000. Spiel von Klopp Liverpool und Chelsea beenden Krisengipfel torlos – Kuriose Spielunterbrechung in Southampton

Obwohl beiden dieses Remis nicht wirklich weiterhilft, gab es auch Lichtblicke in Form der Neuzugänge. Bei Chelsea wirkt der erst 21-jährige Benoit Badiashile, der für 38 Millionen Euro aus Monaco gekommen war, in der Innenverteidigung derart felsenfest, als spiele er schon Jahre in der Premier League. Es war erst sein zweiter Einsatz. Mudryk hatte einige gute Offensivaktionen durch sein Tempo und starke Dribblings auf engstem Raum. Cody Gakpo, der erstmals in der Liga in Liverpools Startelf stand, war an vielen Offensivaktionen beteiligt. Gerade seine Abschlüsse haben zwar noch viel Luft nach oben, doch unter dem Strich machte er - ebenso wie Mudryk für Chelsea - Mut, dass sich die Verpflichtung auszahlen könnte.