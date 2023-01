Erster Sieg des Jahres Liverpool schlägt Wolverhampton und zieht in vierte FA-Cup-Runde ein

Im Kampf um einem Platz im Achtelfinale des ältesten Pokalwettbewerbs der Fußball-Geschichte muss Liverpool am 28. Januar (Samstag) in einem weiteren Erstliga-Duell bei Brighton & Hove Albion antreten. Dort bietet sich dem Team von der Anfield Road die Gelegenheit zu einer weiteren Wiedergutmachung: Durch die bittere 0:3-Pleite beim kommenden FA-Cup-Gegner fiel Liverpool am vergangenen Wochenende in der Premier-League-Tabelle mit schon zehn Punkten Rückstand auf den vierten Champions-League-Platz auf Rang neun zurück.