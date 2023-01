Zum dritten Mal in Folge Haaland erneut Norwegens Fußballer des Jahres

Der Ex-Dortmunder Erling Haaland ist in Norwegen zum dritten Mal in Serie zum Fußballer des Jahres gekürt worden. Dem 22 Jahre alten Stürmerstar von Manchester City wurde am Mittwoch der Goldene Ball (Gullballen) für den besten männlichen Spieler des Jahres 2022 zugesprochen, wie der norwegische Fußballverband mitteilte.