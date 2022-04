Emotionale Geste : Liverpool-Fans gedenken mit Applaus Ronaldos verstorbenem Sohn

Liverpool Während der Partie zwischen dem FC Liverpool und Manchester United haben die Fans der „Reds“ für einen emotionalen Moment gesorgt. Mit einer bewegenden Aktion brachten die Anhänger Cristiano Ronaldo und seiner Frau ihr Beileid nach deren schwerem Schicksalsschlag zum Ausdruck.

Mit einer bewegenden Aktion für Fußballstar Cristiano Ronaldo haben die Fans in Liverpool dem Portugiesen am Dienstagabend ihr Beileid bekundet. In der 7. Minute der Premier-League-Partie der Reds gegen den Ronaldo-Club Manchester United spendeten alle Zuschauer im berühmten Stadion an der Anfield Road für rund 60 Sekunden Beifall: Damit brachten sie ihre Unterstützung für Ronaldo und dessen Partnerin Georgina Rodriguez nach deren schwerem Schicksalsschlag zum Ausdruck.